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Россия

Россия завершила изготовление второго комплекта С-400 для Китая

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Россия завершила изготовление второго комплекта С-400 для Китая

Москва, 9 апреля. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.

О завершении изготовления ЗРК С-400 для Китая сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. В данный момент полковой комплект проходит последние полигонные испытания.

«Второй полковой комплект ЗРК С-400, предназначенный для отправки в Китай, изготовлен полностью. Техника находится на полигоне «Капустин Яр», где ведутся ее приемо-сдаточные испытания», — сообщил источник.

Отмечается, что испытания продлятся около двух месяцев, после чего комплект будет передан заказчику.

Поставки в Китай второго полкового комплекта будут выполнены с помощью морского транспорта. Первое грузовое судно направится в КНР в конце июля из одного из российский портов на Балтийском море.

Напомним, Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 «Триумф», подписав контракт на два полка.

Как сообщает телеканал «360», некоторое время назад решение о закупке российских ЗРК С-400 приняла Турция.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: ТАСС
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