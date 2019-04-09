Стали известны основные причины авиакатастроф в РФ в 2018 году

Москва, 9 апреля. Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил в Совет Федерации доклад о состоянии законности и порядка в РФ в 2018 году, в котором указаны основные причины авиакатастроф в стране.

Как следует из доклада генпрокурора, основной причиной авиакатастроф в России в прошлом году был ненадлежащий уровень подготовки пилотов.

«К основным причинам аварийности относятся несоответствие образования, полученного выпускниками авиаучилищ, требованиям авиакомпаний, отсутствие надлежащего контроля за исполнением госпрограммы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации», — говорится в документе.

По данным генеральной прокуратуры РФ, число инцидентов в авиации по итогам прошлого года выросло до 905. Для сравнения, в 2017 году в России было зафиксировано 885 таких происшествий. Особую тревогу надзорного органа вызывает рост количества погибших в авиакатастрофах людей — с 54 в 2017 году до 135 в 2018-м.

По итогам проверок исполнения законодательства при подготовке пилотов и выдаче им свидетельств авиационного персонала 425 членов летных экипажей были отстранены от полетов. Росавиация аннулировала 160 пилотных свидетельств, прекращена работа двух авиационных учебных центров.

Напомним, 11 февраля 2018 года российский самолет Ан-148-100В авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из аэропорта «Домодедово» в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. В результате аварии погибли все находившиеся на борту 65 человек и шесть членов экипажа. В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что причиной аварии могло стать обледенение датчиков, в результате которого пилоты получали неверные сведения о скорости полета.

4 августа прошлого года в Красноярском крае потерпел крушение пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр». При взлете машина зацепила винтами груз, подвешенный к ранее взлетевшему вертолету, после чего произошло столкновение с землей. В результате погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа.

Ранее телеканал «360» сообщил, что причиной крушения самолета Epic, разбившегося в Германии с совладелицей авиакомпании S7 на борту, могла стать ошибка пилота.