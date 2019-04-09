Россиянам разрешат не заводить банковские карты для начисления зарплаты

Москва, 9 апреля. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что прорабатывается возможность начисления зарплат физлицам напрямую на банковский счет по номеру телефона, что исключит необходимость заводить для этого банковскую карту.

Система быстрых платежей, позволяющая переводить работникам деньги по номеру телефона, была запущена в январе нынешнего года. Как сообщает РИА Новости, в пилотном режиме в ней принимают участие 12 кредитно-финансовых организаций, платежных сервисов и систем. Центробанк рассчитывает, что до конца 2019-го к этой системе подключатся все крупные банки страны.

«Перевод зарплаты по номеру телефона избавит от необходимости заводить зарплатные карты, потому что номер телефона привязан к номеру счета, то есть зарплату можно будет получить напрямую на счет, вообще не имея зарплатной карты. Однако такие случаи, скорее, будут исключением, поскольку карты нужны для совершения покупок», — считает руководитель дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Иван Ивкин.

Многие эксперты высказывают мнение, что у зачисления зарплаты по телефонному номеру есть свои недостатки. Они прогнозируют, что с проблемами могут столкнуться те работники, кто привяжет к банковскому счету свои корпоративные номера или захочет в определенный момент сменить SIM-карту.

«Скажем, я привязал счет к корпоративной SIM-карте, которую после моего ухода из компании отдали другому. Как решать проблемы, когда зарплата будет выплачена не по адресу? Это ошибка конкретного человека, но таких ошибок может быть много», — заявил специалист в области компьютерной безопасности Иван Савельев.

По словам председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, использование номеров телефонов вместо полных реквизитов банковского счета менее надежно и больше подойдет для небольших компаний, которые выиграют за счет низких комиссий по переводу зарплат по сравнению с традиционным способом.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что «безкарточный» вид начисления зарплат должен быть исключительно добровольным.

Как сообщает телеканал «360», многие представители российских банков выступили в поддержку системы быстрых платежей, назвав ее одним из способов борьбы с «зарплатным рабством».