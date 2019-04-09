В Вашингтоне отреагировали на сообщение о покупке Египтом российских Су-35

Вашингтон, 9 апреля. Представитель администрации США заявил, что Египет и другие страны, приобретающие российское вооружение, должны помнить об американском законе «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA).

С таким заявление высокопоставленный американский чиновник выступил, общаясь с журналистами. Представитель администрации США подчеркнул, что у Вашингтона «нет большой гибкости» в рамках закона CAATSA и Белый дом не может «смягчить» его последствия.

«У нас уже есть такая ситуация с Китаем, Индией, Турцией, которая является союзником НАТО. Мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать свои отношения с США в военной сфере серьезно отнестись к этому закону», — заявил чиновник, комментируя информацию о возможной закупке Египтом российских Су-35.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о подписании между Каиром и Москвой контракта на поставку Египту российских истребителей Су-35. Соглашение предусматривает закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в два миллиарда долларов. Контракт вступил в силу в конце прошлого года, поставки запланированы на 2020-2021 годы.

Как пишет РИА Новости, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что РФ и Египет не заключали контрактов на поставку авиационной техники во второй половине 2018 года.

Ранее стало известно, что США пригрозили Турции исключением из НАТО за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Анкара заявила, что закупает военную технику в РФ после того как «некоторые партнеры» убрали с турецкой территории свои комплексы Patriot. Турция напомнила о «двойных стандартах» Вашингтона, поскольку другой член Североатлантического альянса, Греция, не столкнулся с противодействием партнеров по НАТО, закупив и развернув у себя российские системы ПВО С-300.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что приобретение у РФ систем С-400 обусловлено лишь тем, что Россия предложила более выгодные условия, нежели американский производитель ЗРК Patriot.

Как сообщает «Газета.ру», в 2014 году Египет закупил в РФ ЗРК «Антей-2500» и «Бук-М2Э», а также стрелковое оружие и боеприпасы на 3,5 млрд долларов.