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Порошенко пообещал не назначать друзей на государственные должности

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Порошенко пообещал не назначать друзей на государственные должности

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что больше не будет назначать своих партнеров по бизнесу и друзей на государственные должности, если его выберут на второй срок.

Соответствующее заявление Порошенко сделал, выступая в эфире телевизионного канала ICTV.

«Никаких бизнес-партнеров, никаких близких Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока», — передает слова руководителя Украины РИА Новости.

Ранее в эфире программы «Свобода слова» на том же украинском телеканале Порошенко, обращаясь к жителям восточных регионов страны, назвал себя «русскоязычным человеком» и выразил мнение, что возглавляемому им государству «нужен закон об импичменте».

Порошенко пообещал не назначать друзей на государственные должности

Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта. По результатам голосования, Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей, а его конкурент Владимир Зеленский — 30,24%, чего оказалось недостаточно для победы в первом туре.

Второй тур голосования назначен на 21 апреля. В преддверии решающего дня кандидаты сойдутся в дебатах, которые планируется провести на киевском стадионе «Олимпийский».

По предложению Зеленского он и его оппонент сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови дабы доказать избирателям, что оба они действуют в трезвом уме.

Порошенко пообещал не назначать друзей на государственные должности

Результаты тестирования показали отсутствие опьяняющих веществ в организмах обоих кандидатов, однако некоторые эксперты поставили под сомнение достоверность обнародованных данных.

Как пишет «Газета.ру», Порошенко призвал Зеленского еще раз сдать анализы на наркотики и алкоголь, отметив, что у него нет «оснований» считать своего оппонента наркоманом.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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