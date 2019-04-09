Порошенко пообещал не назначать друзей на государственные должности

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что больше не будет назначать своих партнеров по бизнесу и друзей на государственные должности, если его выберут на второй срок.

Соответствующее заявление Порошенко сделал, выступая в эфире телевизионного канала ICTV.

«Никаких бизнес-партнеров, никаких близких Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока», — передает слова руководителя Украины РИА Новости.

Ранее в эфире программы «Свобода слова» на том же украинском телеканале Порошенко, обращаясь к жителям восточных регионов страны, назвал себя «русскоязычным человеком» и выразил мнение, что возглавляемому им государству «нужен закон об импичменте».

Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта. По результатам голосования, Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей, а его конкурент Владимир Зеленский — 30,24%, чего оказалось недостаточно для победы в первом туре.

Второй тур голосования назначен на 21 апреля. В преддверии решающего дня кандидаты сойдутся в дебатах, которые планируется провести на киевском стадионе «Олимпийский».

По предложению Зеленского он и его оппонент сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови дабы доказать избирателям, что оба они действуют в трезвом уме.

Результаты тестирования показали отсутствие опьяняющих веществ в организмах обоих кандидатов, однако некоторые эксперты поставили под сомнение достоверность обнародованных данных.

Как пишет «Газета.ру», Порошенко призвал Зеленского еще раз сдать анализы на наркотики и алкоголь, отметив, что у него нет «оснований» считать своего оппонента наркоманом.