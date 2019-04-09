Теоретическую часть экзамена на права в РФ расширят вопросами по экстремальному вождению 

Москва, 9 апреля. ГАИ планирует расширить теоретическую часть экзамена на права, включив туда вопросы, касающиеся психологии и экстремальных ситуаций на дороге, сообщил замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

Шеюхин отметил, что изменения в теоретическую часть экзамена давно не вносились. При этом в зарубежных странах требуется «не на знание правил дорожного движения, а умение кандидата в водители правильно действовать в экстренных ситуациях», чтобы избежать ДТП. Он подчеркнул, что необходимо «сделать так, чтобы кандидаты в водители научились думать».

По мнению представителя ГИБДД, в теоретический экзамен необходимо дополнительно включить вопросы, касающиеся здравоохранения и психологии.

«Основная задача — это сделать экзаменационные билеты такими, чтобы будущий водитель был нацелен именно на безопасное поведение на дороге», — цитирует ТАСС слова Шеюхина.

Со временем будет увеличено число экзаменационных билетов, изменятся формулировки и подходы к принятию экзамена. Шеюхин подчеркнул, что все изменения будут проводиться только совместно с профессиональным сообществом.

Ранее, в марте, в МВД РФ выступили с предложением лишать права управлять автомобилями и работать на опасных производствах людей, страдающих от наркотической зависимости, сообщала «Газета.ру». Там обратили внимание, что подобная практика уже существует за рубежом, и теперь российские специалисты будут анализировать иностранный опыт.