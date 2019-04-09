США подготовили дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Вашингтон, 9 апреля. Управление представителя США на торговых переговорах (USTR) Роберта Лайтхайзера опубликует список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщается, что ВТО признала негативное воздействие на США оказываемое субсидиями Евросоюза в Airbus. Теперь ведомство начинает процесс «по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии».

Спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года. В прошлом году апелляционный орган ВТО подтвердил, что Франция, Германия, Испания и Великобритания незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Это дало Вашингтону право просить арбитров ВТО определить уровень ответных мер в отношении ЕС за невыполнение правил торговой организации.

В опубликованном в понедельник заявлении сообщается, что теперь ВТО предстоит выпустить заключение по поводу объема американских контрмер, после чего Управление опубликует окончательный список товаров, наложение пошлин на которые будет соответствовать сумме возмещения, определенной ВТО.

Ведомство опубликует для общественного обсуждения предварительный список продуктов, на которые будут распространяться дополнительные пошлины. USTR оценивает ущерб от субсидий ЕС в 11 млрд долларов ежегодно.