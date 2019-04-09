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Порошенко заявил, что Украина нуждается в законе об импичменте

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Порошенко заявил, что Украина нуждается в законе об импичменте

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен закон об импичменте, назвав себя первым украинским руководителем, готовым вести дискуссию по этому вопросу.

С таким заявлением Порошенко выступил в эфире украинского телеканала ICTV. Как сообщает РИА Новости, президент Украины сказал также, что необходимо принять закон о временных следственных комиссиях.

«Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать, как ответственность президента в случае нарушения им конституции, совершения преступления. Я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу», — заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что Украина нуждается в законе об импичменте

Согласно украинской конституции, импичмент может быть объявлен руководителю страны за госизмену или другое преступление. В таком случае в Верховной раде должна создаваться следственная комиссия, результаты расследования которой рассматривают депутаты парламента.

В случае, если выводы признаются обоснованными, Рада 226 голосами должна принять решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принять решение об импичменте, предварительно заручившись заключением Конституционного суда о законности процедуры импичмента и подтверждением со стороны Верховного суда того, что глава государства действительно совершил преступление.

Порошенко заявил, что Украина нуждается в законе об импичменте

Заявление Порошенко прозвучало на фоне продолжающейся на Украине предвыборной гонки. Напомним, 31 марта украинцы выбирали нового президента страны, но ни один из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре количества голосов.

Второй тур президентских выборов назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, набравший в конце марта большинство голосов избирателей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что штаб Порошенко подтвердил его готовность принять участие в дебатах с Зеленским.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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