США ввели ограничения в отношении 16 граждан Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи

Вашингтон, 9 апреля. США запретили въезд гражданам Саудовской Аравии, подозреваемым в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Под ограничения со стороны США попали 16 подданных Саудовской Аравии — об этом говорится в сообщении, распространенном американским госдепартаментом.

Запрет был введен в соответствии с Законом о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ.

«В случае, когда государственный секретарь имеет достоверную информацию, что чиновники иностранных правительств были вовлечены в коррупцию или серьезное нарушение прав человека, то эти лица и члены их семей не подлежат въезду в США», — говорится в документе.

В качестве причины запрета указывается «роль в убийстве Хашукджи» без указания степени участия каждого из них.

По версии следствия, саудовский журналист Джамаль Хашукджи, проживавший в США с 2017 года, был убит осенью 2018-го в Турции на территории посольства Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде возбудили по данному факту уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству задержан 21 человек, для пяти из них генпрокуратура страны требует смертной казни.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что саудовские власти подарили элитную недвижимость детям убитого журналиста.