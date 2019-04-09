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Аэропорт Триполи возобновил работу после авиаудара

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Аэропорт Триполи возобновил работу после авиаудара

Триполи, 9 апреля. Международный аэропорт «Митига» в Триполи возобновил работу после авиаудара со стороны Ливийской Национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Администрация воздушной гавани сообщила в Facebook, что управление гражданской авиации выпустило директиву об открытии аэропорта и возобновлении полетов с семи часов вечера до семи часов утра и до «дальнейших указаний». 

В ночь на вторник в аэропорту благополучно приземлился рейс авиакомпании African Airlines, вылетевший из Стамбула.

Ранее сообщалось, что военные самолеты ЛНА нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи «Митига». Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари уточнил позднее, что целью авиаударов по аэропорту были два военных самолета. Он подчеркнул, что препятствовать полетам гражданских судов армия Хафтара не намерена.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен воздушный обстрел аэропорта истребителем МиГ-21.

Аэропорт «Митига» находится в 11 км от Триполи. Ранее он был лишь военным аэродромом, однако последние четыре года является единственной действующей воздушной гаванью Триполи. Аэропорт находится под контролем Правительства национального единства (ПНЕ).

Напомним, в настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза ПНЕ во главе с Файезом Сарраджем.

Автор: Олеся Волкова
Источник: مطار معيتيقة الدولي
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