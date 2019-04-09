Эксперты зафиксировали снижение числа разводов в России

Москва, 9 апреля. В 2018 году в России снизилось число разводов. По данным исследования «Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, по сравнению с 2017-м годом этот показатель снизился на 3,7%.

«По данным 2018 года, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тысячи), а число зарегистрированных разводов - на 3,7% (589 тысяч). Общий коэффициент брачности составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%», ― сообщается в исследовании.

Кроме того, отмечается, что общий коэффициент брачности в России сейчас находится на уровне 2000 года, пишет «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей приводило результаты исследования американских ученых из Калифорнийского Университета в Ирвине. Согласно им, количество разводов в мире с 1970 по 2008 год увеличилось более чем в два раза. За 38 лет число разводов в мире в расчете на одну тысячу человек, состоящих в браке, увеличилось с 2,6 до 5,5. Минимальное количество разводов было зафиксировано в Шри-Ланке (0,45) и Перу (0,46), максимальное в Казахстане (19), России (11,5) и на Кубе (11).

Также ранее было опубликовано другое исследование, согласно которому пожилые люди менее придирчивы как к потенциальным партнерам, так и своим супругам. Это связано с тем, что с возрастом у людей остается все меньше времени для поиска партнера, они переосмысливают свои идеалы, а также считают, что их перспективы на брак не так высоки.