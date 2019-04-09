Авторы сериала «Слуга народа» с Зеленским извинились за оскорбительные слова

Киев, 9 апреля. Создатели сериала «Слуга народа-3», где главного героя играет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, извинились перед людьми с особенностями развития из-за высказываний, которые могли их оскорбить.

В заявлении, опубликованном на странице сериала в Facebook, подчеркивается, что «авторы сериала «Слуга народа-3» ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями, их родных и близких». Авторы принесли извинения «тем, кто воспринял это лично».

Создатели проекта обратили внимание на то, что вызвавшие скандал слова звучат не из уст персонажа Зеленского, а от «отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти».

«В погоне за властью такие люди не выбирают слов, а используют все средства, в том числе, достаточно грязные, не задумываясь о толерантности и уважении прав всех граждан», — говорится в сообщении.

Авторы сериала заявили, что в адрес Зеленского «постоянно звучат прямые оскорбления», что делает сериал «очень реалистичным», сообщает РИА Новости.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от Зеленского в течение 24 часов извиниться перед людьми с особенностями развития. Позже она заявила, что намерена обратиться в МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношение Зеленского за разжигании вражды.

«Слуга народа» — это телевизионный сериал юмористической студии «Квартал 95» про школьного педагога, который стал президентом Украины.

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24% голосов. Действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей.