Палата общин одобрила билль об отсрочке Brexit

Лондон, 9 апреля. Члены палаты общин британского парламента проголосовали в поддержку законопроекта, предусматривающего отсрочку выхода Великобритании из состава Евросоюза. За принятие данного законопроекта проголосовали 390 парламентариев.

О решении депутатов стало известно после того, как парламентарии нижней палаты приняли поправки палаты Лордов, ранее внесенные в документ, из-за чего он был вновь передан на рассмотрение палаты общин. Теперь данный документ должен быть подписан королевой для вступления в силу.

По мнению автора законопроекта, депутата от Лейбористской партии Иметт Купер, Brexit без сделки «обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности». По ее словам, обе палаты парламента Великобритании пришли к такому выводу, внимательно изучив ситуацию. Отмечается, что принятый документ напрямую поддерживает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая собирается добиться одобрения парламентом ее проекта сделки по Brexit на следующей неделе.

Также согласно документу Мэй должна назвать новую дату Brexit. Этот срок должен быть утвержден парламентом, после чего направлен в качестве соответствующего запроса в руководство ЕС, пишет RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросоюз намерен предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit в обмен на соблюдение строгих условий, в том числе проведение выборов в Европейский парламент в мае. По данным газеты Financial Times, в Брюсселе рассматривают варианты Brexit, при котором выход Великобритании из ЕС будет перенесен на январь или апрель следующего года.