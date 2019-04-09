Новые правила охраны труда вступили в силу в России

Москва, 9 апреля. Приказ министерства труда и соцзащиты РФ, утверждающий правила по охране труда по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта, вступил в силу во вторник.

Приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 9 октября прошлого года и вступил в силу спустя шесть месяцев с момента публикации.

Новые правила устанавливают требования охраны труда и осуществления работ по эксплуатации, техобслуживанию, техническому осмотру и ремонту напольного промышленного транспорта (различные виды погрузчиков, авто- и электрокары, грузовые тележки и вагонетки) и промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры, транспортеры, трубопроводный и пневматический транспорт).

Документ предписывает обязательное исполнение данных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими эксплуатацию, техобслуживание и ремонт промышленного транспорта.

«Работодатель обязан обеспечить: безопасную эксплуатацию транспорта и технологического оборудования, их содержание в исправном состоянии, обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, контроль за соблюдением работниками требований инструкций», — отмечается в документе.

Напомним, в конце февраля в Петербурге прошел Форум труда, главная тема которого звучала как «Человеческий капитал и экономика роста». Участники форума — ведущие ученые и эксперты-практики, а также чиновники и работодатели, — обсудили темы охраны и производительности труда, HR-технологии, человеческий капитал, вопросы образования и социальные вызовы.

Ранее «Газета.ру» назвала самые высокооплачиваемые профессии в России. Список возглавили сварщик дуговой сварки, инженер-мехатроник в автомобилестроении, банковский специалист и бурильщик шпуров.