Путин встретится с главами Финляндии, Норвегии и Швеции на Арктическом форуме

Москва, 9 апреля. На Арктическом форуме, который пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге, состоится выступление российского президента Владимира Путина. Также российский лидер проведет двусторонние встречи с лидерами Финляндии, Норвегии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Деловая программа форума будет состоять из трех частей: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие». В ходе мероприятия будут подняты проблемы и перспективы Арктического региона.

Значимой темой деловой повестки Молодежного дня станет инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера. Решения и перспективы полноценного обеспечения портов и Северного морского пути подъездными путями обсудят советник аппарата генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица и директор по стратегии и развитию АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» Антон Зубков.

Кроме российского президента, с речью на форуме выступят президенты Исландии и Финляндии Гудни Йоханнессон и Саули Ниинисте, а также премьеры Норвегии и Швеции Эрна Сульберг и Стефан Левен.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в своей речи на форуме Путина намерен поднять вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики и повышения качества жизни населения региона. Также важным аспектом российский лидер полагает международное сотрудничество в Арктике. Всего в работе форума в этом году собираются принять около 300 российских и 46 иностранных компаний.

Также уже 9 апреля российский президент собирается провести встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и главой правительства Швеции Стефаном Левеном. На следующий день состоится беседа между Путиным и президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

Итогом второго дня станет совместный ужин всех лидеров, присутствующих на форуме. В ходе него стороны обсудят не только ряд вопросов, связанных с Арктикой, но и международную ситуацию.