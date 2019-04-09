Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».

В программе «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник Порошенко заявил, что не станет утверждать, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский наркоман, поскольку «не имеет для этого никаких оснований». Порошенко рассказал, что «с удивлением услышал» предложение Зеленского сдать тесты на наркотическую и алкогольную зависимость.

Президент Украины назвал «фейками» сообщения о том, что «Порошенко пьет, не просыхает». При этом он добавил, что за 35 лет совместной жизни его жена видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы».

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта, лидером стал Зеленский с результатом 30,22% голосов. Порошенко поддержали 15,92% избирателей.

В начале апреля Зеленский заявил, что проведет дебаты с Порошенко, если мероприятие состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Кроме того, шоумен предложил пройти тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Позднее Порошенко согласился провести дебаты, приняв условия Зеленского.

В прошлую пятницу оба кандидата сдали анализы. Быстрый тест не выявил психоактивных веществ у обоих кандидатов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила позднее, что не ручается за достоверность результатов анализов Порошенко и Зеленского, поскольку они были сданы не в национальном антидопинговом центре. По мнению Супрун, это единственная лаборатория, которой доверяет Международный олимпийский комитет.

Отметим, что сам факт обследования вызвал неоднозначную реакцию, как среди простых украинцев, так и у известных в стране персон. В частности, украинский боксер Владимир Кличко поставил под сомнение достоверность результатов анализов, призвав «не обманывать украинцев».

Спортивный врач, доцент кафедры СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев назвал происходящее «смехотворным фарсом».