Венесуэла намерена продолжить военное сотрудничество с РФ

Каракас, 9 апреля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас намерен продолжать и развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией.

Это заявление Арреасы прозвучало в эфире государственного телевидения Боливарианской республики.

«Мы и в будущем продолжим военно-техническое сотрудничество с Россией. Администрация США пусть занимается делами своих пятидесяти штатов», — сказал министр.

Ранее перуанская газета El Comercio сообщила, что 23 марта в аэропорт Каракаса прибыли самолеты Ан-124 и Ил-62, на борту которых находились российские военнослужащие и 35 тонн груза. Позднее прибытие самолетов из РФ подтвердил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Как заявили в МИД России, специалисты прибыли в Венесуэлу в полном соответствии с Конституцией республики, а сотрудничество двух стран в военно-технической сфере регламентируется достигнутым в мае 2001 года соглашением между правительством РФ и правительством Боливарианской республики, прошедшим ратификацию в обоих государствах.

В США отреагировали на прибытие российские военных в Каракас, заявив, что Москва якобы «повышает напряженность в регионе» и что Вашингтон «не останется в стороне». В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что Соединенные Штаты приписывают России планы, которые вынашивает сам Белый дом. Дипломаты поинтересовались у США, что делают американские военные в соседней Колумбии и с чем связано приглашение Бразилии вступить в НАТО.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе нынешнего года, когда местный оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» страны и призвал свергнуть законное правительство во главе с избранным президентом Николасом Мадуро. Самозванца незамедлительно поддержали в Вашингтоне, а также в ряде стран-партнеров США, в ответ на что Мадуро объявил о попытке захвата власти в Боливарианской республике.

Россия, Китай, Турция и другие государства указали Белому дому на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенной страны и выразили свою поддержку Мадуро.