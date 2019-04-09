Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко объявил себя русскоязычным человеком и выразил готовность написать диктант в подтверждение этих слов.

С таким заявлением Порошенко выступил в эфире телеканала ICTV, обращаясь к жителям Восточной Украины. Руководитель страны подчеркнул, что сам он может свободно пользоваться русским языком.

«Мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня естественно говорить на русском языке», — сказал Порошенко, перейдя в своей речи с украинского на русский.

Впрочем, президент призвал телезрителей учить украинский язык, пообещав, что после этого у них «все будет хорошо». Порошенко отметил, что владеет несколькими иностранными языками и «уважает» их.

«Гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе на том языке, который ему удобнее», — заявил украинский президент.

Это обращение, сделанное в преддверии намеченного на 21 апреля второго тура выборов президента Украины, в котором Порошенко участвует в качестве кандидата, противоречит ранее проводимой политике правительства страны в отношении русского языка.

Несмотря на то, что для существенной части украинских граждан русский является родным, власти страны в последние годы проводили активную работу по вытеснению его из всех сфер общественной и политической жизни. Так, в сентябре 2017 года Порошенко утвердил поправки в закон «Об образовании», предусматривающий полный переход на преподавание на украинском языке в средней и высшей школах.

Год спустя на Украине вступил в силу закон, устанавливающий минимальную долю программ и песен на украинских радиостанциях, а в нынешнем году Верховная рада продолжает рассматривать законопроект «Об обеспечении украинского языка как государственного». Документ предусматривает определение украинского языка как единственного государственного, а также предполагает введение штрафов за несоблюдение требований закона и уголовной ответственности за «публичное унижение языка». Порошенко приветствовал эту законодательную инициативу, но обратился к депутатам с просьбой сделать закон более «сбалансированным».

Как пишет «Газета.ру», ранее украинский политик Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей Украины «рабами и оккупантами».