Семак рассказал о скором осмотре Кокорина врачами «Зенита» 

Санкт-Петербург, 9 апреля. Руководство СИЗО «Бутырка» в скором времени допустит врачей петербургского «Зенита» к нападающему команды Александру Кокорину, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Кокорин ранее пожаловался на ожог и нагноение ноги после проведенной в СИЗО лечебной процедуры. До того, как попасть в СИЗО, футболист перенес операцию на колене. После жалоб на больную ногу было решено организовать для него курс реабилитации и лечебной физкультуры, сообщали «Известия». Сам футболист настаивал на том, чтобы его осмотрели врачи «Зенита».

В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что медслужба команды в курсе ситуации с болями в колене спортсмена.

«Неоднократно делался запрос. Насколько я знаю, его удовлетворили, и скоро наши врачи смогут попасть к Кокорину, почему это не сделали раньше — тоже непонятно», — рассказал тренер.

Семак также подчеркнул, что ситуация с арестом Кокорина и Павла Мамаева «не укладывается в голове». По его мнению, «тот проступок не соизмерим с наказанием». Семак подчеркнул, что футболисты уже понесли заслуженное наказание.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на прошлой неделе Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 25 сентября.

Напомним, по данным следствия, Кокорин и его младший брат, Мамаев и их общий друг избили водителя ведущей Первого канала и чиновника. Инцидент произошел в октябре прошлого года в столице. Фигуранты дела находятся в СИЗО с октября. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Семак заявил, что поддерживает Кокорина и надеется, что тот вернется в команду.