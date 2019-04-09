Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины

Киев, 9 апреля. Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, в понедельник состоялось заседание Стратегического комитета кабмина, на котором обсуждалась ситуация по государственному долгу и дальнейшие шаги правительства в этой сфере.

По словам Гройсмана, с 2008 по 2013 год «государственный долг был неадекватно наращен». В текущем году «треть бюджета будет направлена на оплату долгов».

«Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его», — отметил премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что «этот год и последующие два года — очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты». В качестве стратегической цели работы правительства он отметил снижение доли долга относительно ВВП.

В январе 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на сумму 3,9 млрд долларов. В конце декабря Украина получила первый транш МВФ в размере 1,4 млрд долларов. Оставшуюся часть суммы Киев получит двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.

Неделей ранее министерство финансов Украины сообщило, что дефицит госбюджета страны по итогам первых трех месяцев 2019 года достиг 25,3 млрд гривен (порядка 930 млн долларов). По данным ведомства, дефицит бюджета был компенсирован за счет государственных заимствований. Кроме того, на пополнение госбюджета были направлены 87,3 млрд гривен, полученные за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.