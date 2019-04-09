Росгвардия прокомментировала видеообращение отставных сотрудников ОМОН

Москва, 9 апреля. Руководство Росгвардии уже в курсе обращения бывших сотрудников ОМОН к руководству страны и сейчас делает все возможное, чтобы оказать им помощь. Как отметил в разговоре с РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, решить возникшую проблему «достаточно сложно».

В социальных сетях ранее был распространен видео ролик, в котором отставные сотрудники ОМОН просят у руководства страны оказать им помощь в связи с выселением из служебного жилья. Бывшие сотрудники правоохранительных органов рассчитывают, что им предоставят жилье до получения единовременной социальной выплаты.

«По факту рассматриваемого видеообращения руководством Центрального округа Росгвардии и руководством ГУ Росгвардии по городу Москве делается все возможное, чтобы решить данный вопрос. Но по объективным причинам сделать это достаточно сложно», — заявил Грибакин.

Он объяснил, что условия проживания и освобождения занимаемой площади были прописаны в договоре социального найма жилья. Уволившихся сотрудников просят покинуть казарменные помещения именно в соответствии с этим договором. При заселении все они ознакомились с пунктами договора и подписали его.

«Кроме того, зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения», — отметил Грибакин.

Спикер ведомства добавил, что трое из участников обращения были приняты на учет для получения социальных выплат. Он подчеркнул, что ситуацией займутся все соответствующие службы и подразделения Росгвардии, так как речь идет об исключительно важной ситуации. В ближайшее время ведомство приступит к обсуждению и поиску решений в рамках действующего законодательства.