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Видео авиаударов по аэропорту Триполи войсками Хафтара появилось в Сети

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Видео авиаударов по аэропорту Триполи войсками Хафтара появилось в Сети

Триполи, 9 апреля. В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором запечатлен воздушный обстрел аэропорта Триполи истребителем МиГ-21.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в понедельник нанесла удары по аэропорту «Митига» в Триполи. 

Позднее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари уточнил, что целью авиаударов по аэропорту были два военных самолета. Он подчеркнул, что препятствовать полетам гражданских судов армия Хафтара не намерена.

Напомним, в настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Файезом Сарраджем.

Глава МИД временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж заявил в понедельник, что целью захвата Триполи является освобождение города от террористов и вооруженных формирований. 

Министр выразил уверенность, что операция «закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет».

В прошлый четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется ПНЕ. При этом он приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».

Позднее, на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Хафтар заявил, что ЛНЕ продолжит военную операцию на юго-западе Ливии до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований, «которыми жители города сыты по горло».

Автор: Олеся Волкова
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