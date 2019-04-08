Москва, 8 апреля. Пассажирам рейса ZF112 авиакомпании Azur Air, вылетевшего из мексиканского Канкуна в Москву, пришлось 13 часов провести в ледяном салоне самолета.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в двух секциях эконом-класса самолета отказала система кондиционирования воздуха. Как рассказали пассажиры, температура воздуха в салоне не поднималась выше 15-17 градусов.

Один из пассажиров Егор Кравец рассказал, что в момент вылета в Мексике было плюс 35 градусов. Большинство сидели в салоне самолета в шортах и сланцах. После того, как стало холодать, «народ утеплялся как мог».

«Стюардессы говорили что вот-вот станет тепло, но чуда не произошло. Только спустя шесть часов нам объявили, что команда самолета приносит извинения за некомфортную температуру. Шутили, что мы должны привыкать к московским холодам», — рассказал Кравец.

Через семь часов полета бортпроводники стали спрашивать у пассажиров жаропонижающее для простывших.

В пресс-службе Azur Air сообщили, что во время предполетной подготовки самолета к рейсу неисправностей обнаружено не было. После посадки в Москве неисправность устранили, все последующие рейсы были выполнены без замечаний.

Ранее «Газета.ру» сообщала об авиаинциденте в Уфе. Самолет авиакомпании «Сибирь» вынужденно сел в уфимском аэропорту из-за пассажирки с подозрением на инфаркт. Воздушное судно выполняло рейс Омск-Москва.

Реанимационная бригада сняла с рейса пассажирку, 1960 года рождения, с подозрением на инфаркт. Ее госпитализировали в уфимскую больницу.