Вашингтон, 8 апреля. Возле военной авиабазы Баграм, расположенной у столицы Афганистана Кабула, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате инцидента погибли четыре человека.

По данным агентства Reuters, погибшими стали три военнослужащих ВС США, а также гражданский специалист министерства обороны. Еще трое американских военнослужащих получили ранения, гласит сообщение, опубликованное командованием сил НАТО, проводящих в Афганистане операцию «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Как рассказал официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Дэвид Батлер, взрывное устройство находилось в легковой машине. Оно сработало, когда мимо проезжал американский военный конвой. За взрыв ответственность на себя взяло террористическое движение «Талибан»1 (запрещено на территории РФ).

В последние месяцы, в Афганистане резко возросло число вооруженных столкновений, а также нападений на американских военных и их базы. С учетом последних событий, число потерь США в Афганистане только в 2019 году уже составило семь человек. Всего с 2015 года США потеряли 68 военнослужащих, согласно отчетам американского правительства и командования НАТО.

Напомним, на переговорах в январе США и «Талибан» согласовали документ о выводе иностранного контингента с территории Афганистана. Отметим также, что российские официальные лица неоднократно указывали на то, что к заявлениям Вашингтона, касающимся ближневосточного урегулирования и интервенции в дела суверенных государств, нужно относиться с осторожностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.