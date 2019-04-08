Золотовалютные резервы РФ побили пятилетний рекорд

Москва, 8 апреля. Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд. По данным Центробанка на 1 апреля, они составили 487,8 млрд долларов.

В апреле 2014 года международные резервы составляли 486 млрд долларов.

Международные резервы России, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За прошлый год Центробанк нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн — до 67,9 млн унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов.

В марте запасы монетарного золота из золотовалютного резерва увеличились до 91,64 млрд долларов. Как сообщали «Известия», это рекордный показатель за новейшую историю России. В феврале 2019 года запасы золота увеличились на 2,4%.

Основным фактором роста запасов остаются их переоценка из-за изменения курса и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в Фонд национального благосостояния в соответствии с бюджетным правилом.

Напомним, в феврале во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что впервые в истории российские золотовалютные резервы покрывают внешний долг — как государственный, так и коммерческого сектора.

По словам президента, кабинету министров поставлена задача относительно использования средств Фонда национального благосостояния: «дорастить» объем средств в фонде до определенного уровня и «потом потихоньку использовать, не раскачивая макроэкономическую ситуацию».