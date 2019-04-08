Посол РФ в Лондоне опроверг обвинения о вмешательстве в референдум по Brexit

Лондон, 8 апреля. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко опроверг обвинения в том, что Москва якобы вмешивалась в 2016 году в кампанию перед референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС или в избирательную кампанию в США.

Журналисты телеканала Sky News попросили прокомментировать заявления о вмешательстве российской стороны в кампанию перед референдумом по Brexit.

«Это фейк», — ответил дипломат.

На подобный вопрос о якобы вмешательстве в предвыборную кампанию в США, Яковенко также коротко ответил: «Это тоже фейк».

В британских СМИ неоднократно политики заявляли, что Москва могла повлиять на ход агитационной кампании к референдуму 2016 года. При этом каких-либо доказательств никогда не называлось. В конце 2017 года премьер-министр Тереза Мэй также заявляла, что не располагает подобными доказательствами.

Яковенко выразил мнение, что сегодня отношения двух стран находятся в «довольно замороженном состоянии». Однако при этом он обратил внимание на то, что в экономике отношения значительно лучше, в частности, за последние несколько лет между Британией и РФ вырос товарооборот.

Отметим, в середине марта Европарламент принял доклад «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», согласно которому ЕП больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера. Как сообщали «Известия», в документе сообщается, что «Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть».