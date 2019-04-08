Бастрыкин рассказал, что в СК научились распознавать ложь по глазам

Москва, 8 апреля. Методика распознавания лжи по глазам была успешно освоена специалистами Следственного комитета (СК) России. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Экспертами Следственного комитета наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности​​​», — сообщил он.

По его словам, ранее подобная технология применялась лишь в США, где в 2018 году на вооружение государственных органов был взята методика Eye-Tracker для определения лжи.

Бастрыкин добавил, что его ведомство достигло крайне высокого научно-технического уровня в производстве компьютерно-технических экспертиз. Более того, методы сотрудников СК были высоко оценены коллегами из МВД и Минюста России и даже взяты ими на вооружение. Отдельно Бастрыкин отметил успехи экспертов СК в исследовании электронных носителей, цифровых следов и массивов данных с использованием программно-технических средств. Он отметил, что специалисты ведомства используют для своей работы программно-аппаратные инструменты отечественного производства.

Глава ведомства добавил, что сейчас СК занят организацией проведения ряда судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о врачебных ошибках. Для этого СК нанял 22 медицинских эксперта с большим опытом. Уже в 2018 году были проведены 146 экспертиз в рамках этих уголовных дел.