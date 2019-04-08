Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Глава МИД временного правительства Ливии заверил, что взятие Триполи завершится быстро

46
0 Оставить комментарий

Глава МИД временного правительства Ливии заверил, что взятие Триполи завершится быстро

Триполи, 8 апреля. Операция Ливийской Национальной армии Халифы Хафтара по взятию Триполи завершится в короткие сроки, заявил глава МИД временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж.

Министр отметил, что целью захвата Триполи является освобождение города от террористов и вооруженных формирований. Он выразил уверенность, что операция «закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет».

«Ливия встанет на правильные рельсы после окончания операции и станет положительным и эффективным членом международного сообщества», — цитирует РИА Новости слова министра.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Файезом Сарраджем.

Маршал Халифа Хафтар, командующий ЛНА, в минувший четверг объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. В понедельник сообщалось, что ВВС ЛНА нанесли удар по военному аэродрому Митига вблизи Триполи, который контролируется силами ПНЕ. В ответ силы ПНЕ открыли зенитный огонь по самолетам ВВС ЛНА.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари позднее заявил, что наступление на Триполи осуществляется в соответствии с ранее намеченным планом. По его словам, в настоящее время силы ЛНА находятся на окраинах Триполи, и контролируют международный аэропорт.

Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров