Глава МИД временного правительства Ливии заверил, что взятие Триполи завершится быстро

Триполи, 8 апреля. Операция Ливийской Национальной армии Халифы Хафтара по взятию Триполи завершится в короткие сроки, заявил глава МИД временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж.

Министр отметил, что целью захвата Триполи является освобождение города от террористов и вооруженных формирований. Он выразил уверенность, что операция «закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет».

«Ливия встанет на правильные рельсы после окончания операции и станет положительным и эффективным членом международного сообщества», — цитирует РИА Новости слова министра.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Файезом Сарраджем.

Маршал Халифа Хафтар, командующий ЛНА, в минувший четверг объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. В понедельник сообщалось, что ВВС ЛНА нанесли удар по военному аэродрому Митига вблизи Триполи, который контролируется силами ПНЕ. В ответ силы ПНЕ открыли зенитный огонь по самолетам ВВС ЛНА.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари позднее заявил, что наступление на Триполи осуществляется в соответствии с ранее намеченным планом. По его словам, в настоящее время силы ЛНА находятся на окраинах Триполи, и контролируют международный аэропорт.