Трамп отправил в отставку главу Секретной службы США
Вашингтон, 8 апреля. Президент США Дональд Трамп снял с должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию об увольнении Аллеса.
«Глава Секретной службы США Рэндольф Аллес провел прекрасную работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен ему за почти сорокалетнюю службу нашей стране», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Уточняется, что Аллес покинет свой пост уже в ближайшее время. Его место займет Джеймс Мюррей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп снял Аллеса с занимаемой должности, передавала «Газета.ру». Президент поручил главе своей администрации Мику Малвани уволить Аллеса.
Причины отставки Аллеса не называются. Однако СМИ предположили, что это может быть связано с инцидентом, когда гражданке Китая удалось проникнуть на территорию загородной резиденции президента во Флориде, сообщали «Известия».
Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей.
Ранее президент США объявил об отставке главы министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, она должна покинуть свой пост 10 апреля. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил ее за службу.
Он добавил, что начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинен назначен исполняющим обязанности главы министерства внутренней безопасности. Трамп также выразил уверенность, что и. о. министра успешно справится со своими новыми обязанностями.
Нильсен возглавила министерство в конце 2017 года. Ее предшественник на этом посту, Джон Келли, ушел на должность руководителя аппарата Белого дома.