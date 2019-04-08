Трамп отправил в отставку главу Секретной службы США

Вашингтон, 8 апреля. Президент США Дональд Трамп снял с должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию об увольнении Аллеса.

«Глава Секретной службы США Рэндольф Аллес провел прекрасную работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен ему за почти сорокалетнюю службу нашей стране», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Уточняется, что Аллес покинет свой пост уже в ближайшее время. Его место займет Джеймс Мюррей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп снял Аллеса с занимаемой должности, передавала «Газета.ру». Президент поручил главе своей администрации Мику Малвани уволить Аллеса.

Причины отставки Аллеса не называются. Однако СМИ предположили, что это может быть связано с инцидентом, когда гражданке Китая удалось проникнуть на территорию загородной резиденции президента во Флориде, сообщали «Известия».

Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей.

Ранее президент США объявил об отставке главы министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, она должна покинуть свой пост 10 апреля. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил ее за службу.

Он добавил, что начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинен назначен исполняющим обязанности главы министерства внутренней безопасности. Трамп также выразил уверенность, что и. о. министра успешно справится со своими новыми обязанностями.

Нильсен возглавила министерство в конце 2017 года. Ее предшественник на этом посту, Джон Келли, ушел на должность руководителя аппарата Белого дома.