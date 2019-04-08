Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе 19 апреля

Киев, 8 апреля. Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны состояться на киевском стадионе «Олимпийский» не 19-го апреля, а 14-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера штаба Порошенко Олега Медведева.

«Остается предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский», — отметил Медведев.

По словам спикера предвыборного штаба Порошенко, эта дата является ключевой, так как до окончания кампании перед вторым туром выборов останется неделя, и украинских избирателей останется время на то, чтобы обсудить и обдумать услышанное, а также принять правильное решение. Также команда Порошенко предлагает проводить дебаты в формате трех раундов.

Предложенную Зеленским дату для проведения дебатов на стадионе в штабе Порошенко раскритиковали. Как отметил Медведев, 19 апреля – это слишком поздно для проведения такого мероприятия. При этом, по словам спикера, Порошенко не отказывается от дебатов в этот день.

«Но в законе не написано, что нужно приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на «Общественном телевидении», и требование закона является приоритетным», — сказал Медведев.

По его словам, участие Порошенко в дебатах на стадионе 19 апреля не исключено, но лишь в то время, в которое он будет свободен от исполнения «обязанностей кандидата в президенты».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в первом туре президентских выборов на Украине, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко вдвое меньше — 15,95%. Кандидаты выразили намерение провести дебаты перед вторым туром, по предложению Зеленского — на 70-тысячном киевском стадионе «Олимпийский», пишет «Газета.ру». Дебаты были намечены на 19 апреля, но в последний момент Порошенко предложил перенести их на 14 апреля.