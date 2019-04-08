Четверо мирных жителей погибли при атаке боевиков на Масьяф в провинции Хама

Алеппо, 8 апреля. Четверо мирных жителей стали жертвами обстрелов боевиками сирийской провинции Хама, еще 12 человек пострадали, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли населенные пункты Сафсафа, Бшарфа, Раша, Касталь-Эль-Бордж, Бариша, Руайсет-Искандер, Айн-Эль-Кантра и Эль-Амара провинции Латакия, Абу-Омар, Абу-Дали и Мутуаста провинции Идлиб, а также Алеппо и Сабикия провинции Алеппо.

Во время обстрела боевиками населенного пункта Масьяф провинции Хама с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства погибло четыре и ранено 12 мирных жителей.

В Центре по примирению также добавили, что сирийские военные отразили попытку прорыва боевиков в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, снятое в больнице, где сейчас находятся пострадавшие при теракте, совершенном в Масьяф ранее. Гендиректор Национальной больницы Масьаф Махер Юнис сказал, что террористические группы не впервые атакуют больницу с помощью гранатометов, но прошедшая атака стала самой сильной.