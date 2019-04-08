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Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама

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Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама

Дамаск, 8 апреля. Боевики экстремистских группировок обстреляли в понедельник город Джурин в сирийской провинции Хама, сообщило агентство SANA.

По данным СМИ, боевики во время обстрела использовали реактивные системы залпового огня. Есть ли погибшие или пострадавшие, издание не сообщает.

По данным сирийского агентства, Джурин находится под защитой правительственных войск.

В начале апреля сообщалось, что группа боевиков обстреляла город Мхарде в Хаме. В результате случившегося погиб один человек. Отмечается, что террористы выпустили шесть снарядов.  

Автор: Данила Копп
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