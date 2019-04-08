Посольство Польши в Киеве возмутилось героизацией Бандеры на украинском ТВ

Киев, 8 апреля. Посольство Польши на Украине выразило официальный протест после выхода в эфир передачи, посвященной жизни и деятельности украинского националиста Степана Бандеры. В передаче украинского «Общественного телевидения» (НОТУ), называвшейся «Рассекреченная история: страсти по Бандере», утверждалось, что существующая в Польше точка зрения на деятельность Бандеры является «мифом». В ответ польские дипломаты заявили, что протестуют против героизации Бандеры.

«Возмутительным является представленный в программе вид Польши. Показаны «функционирующие в Польше» мифы о Бандере. Представляется также критика этой фигуры в нашей стране. Причем ведущий не ссылается ни на какие источники и не указывает авторов критических взглядов», — говорится в письме посольства на имя главы правления НОТУ Зураба Аласании.

Программа вышла в эфир 6 апреля. По мнению польского посольства, ее авторы создали «идиллическое изображение» Бандеры, проигнорировав «уголовное измерение идеологии национализма», а также последствия деятельности Бандеры и его последователей, которые привели к гибели десятков тысяч жителей Украины неукраинского происхождения.

«Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной абсолютно необходим. Тем не менее, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны», — отмечается в письме.

Напомним, что Польша крайне негативно оценивает деятельность Степана Бандеры и участников его националистического движения ОУН1 (экстремистская группировка, запрещенная в России). В частности, Варшава напоминает, что Бандера несет ответственность за Волынскую резню и убийство двухсот тысяч поляков и почти тридцати тысяч евреев. Еще два года назад сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.