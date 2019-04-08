Представитель армии Хафтара рассказал о ходе битвы за Триполи

Москва, 8 апреля. Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи осуществляется в соответствии с ранее намеченным планом. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

«Битва за Триполи протекает согласно ранее установленному плану», — сказал представитель ЛНА.

По словам Аль-Мисмари, в настоящее время силы ЛНА находятся на окраинах Триполи. Он также добавил, что подразделения ЛНА контролируют международный аэропорт Триполи, несмотря на заявление Правительства национального единства (ПНЕ) о том, что их силам якобы удалось отбить воздушную гавань.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступательную операцию на столицу Ливии, которая находится под контролем сил ПНЕ. 5 апреля ЛНА взяла под свой контроль международный аэропорт Триполи, а также населенные пункты Каср Ибн Гашир, Сук аль-Хамис и Вади аль-Рабия, которые расположены в районе аэропорта.