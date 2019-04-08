Соловьев назвал мятежом демарш главы Одесской области против Порошенко

Москва, 8 апреля. Ведущий программы «Кто против?» Владимир Соловьев назвал мятежом отказ главы Одесской области Максима Степанова покидать свой пост по требованию президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник издал указ о снятии Степанова с должности главы Одесской области. Однако тот связал действия главы государства с предвыборной кампанией и отказался выполнять требование Порошенко.

«Мятеж! И потребовал срочно присоединиться к Крыму», — иронично отреагировал на действия Степанова Соловьев.

Один из гостей студии, журналист Максим Юсин выразил мнение, что действия Степанова являются сигналом всем регионалам Украины больше не бояться Порошенко и его команды в том случае, если последуют приказы фальсифицировать итоги голосования во втором туре.

По мнению экспертов, попытка Порошенко уволить Степанова является его политической местью за недостаточные показатели при первом туре выборов президента.

Как сообщалось ранее, Степанов заявил, что его и еще троих чиновников отправили в отставку якобы из-за того, что в первом туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский получил в этом регионе намного больше голосов, чем Порошенко.

Он рассказал, что президент 5 апреля предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, но он отказался, сообщали «Известия».

Указ о своей отставке Степанов называет незаконным.

Выборы президента на Украине состоялись 31 марта. Согласно результатам первого тура, Порошенко занял второе место, набрав 15,95%. Первым стал Владимир Зеленский с 30,24%.