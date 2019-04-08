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Стало известно, что получила после развода жена Башарова

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Стало известно, что получила после развода жена Башарова

Москва, 8 апреля. Известный российский актер Марат Башаров после развода с Елизаветой Шевырковой оставил ей квартиру, сообщили СМИ.

Несмотря на то, что всю недвижимость Башаров приобрел еще до союза с Шевырковой, девушка у разбитого корыта не осталась. По словам актера, бывшая возлюбленная заставила его написать дарственную на квартиру, причем, как сообщил Башаров, бывшая жена шантажировала его.  

«Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — приводит StarHit сообщение артиста в социальных сетях.

Напомним, это уже не первый развод для Башарова, который был связан со скандалом из-за побоев. Ранее в СМИ появились сообщения, что Башаров сломал нос своей последней жене — Елизавете Шевырковой.

В феврале бывшая жена актера заявила, что собирается подать на развод. По словам Башарова, он узнал о намерениях матери его ребенка из Интернета. Он потребовал у жены больше не носить его фамилию.

Шевыркова подарила в июле 2016 года Башарову сына, а спустя чуть больше года пара решила официально зарегистрировать свои отношения. Однако союз продлился недолго, и в марте 2019 года пара развелась.

Автор: Данила Копп
Источник: StarHit
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