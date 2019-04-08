Брат Булдакова рассказал о последнем разговоре с актером

Москва, 8 апреля. Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья и коллеги Булдакова, которые проводили артиста в последний путь аплодисментами.

Брат Алексея Булдакова рассказал, каким артист был при жизни. По его словам, Алексей Булдаков являлся настоящим патриотом России, а также жизнерадостным и веселым человеком.

«Он был патриот России, и это прежде всего. Он даже снимался в патриотических фильмах. Это был веселый, жизнерадостный человек», — рассказал родственник.

Он также добавил, что смерть актера стала настоящим ударом для всей семьи Булдаковых. По его словам, перед гибелью он общался с Алексеем. Актер планировал встретиться с родными, но не успел.

«Мы его ждали к себе в гости, мол, «дела утрясу — и приеду к тебе». Но вот так и не дождались, — добавил брат.

Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Булдаков снялся в 70 комедиях, детективах, исторических и военных фильмах. Народную популярность артист приобрел благодаря роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», передает Life.