Грачевский рассказал, почему Булдаков редко появлялся на публике

Москва, 8 апреля. Алексей Булдаков был обижен на всех, за то, что его забыли, заявил его друг, советский и российский кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

В эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ Гречевский рассказал, что Булдаков был замкнутым и перед смертью редко появлялся на публике.

«Я думаю, он был немного обижен на всех, что его подзабыли. Это страшная вещь: звезда, которая вдруг никому не нужна», — рассказал он.

Грачевский напомнил, как один из юбилеев актер отмечал в Кремлевском дворце, поздравить его пришли огромно количество гостей. Однако в последние годы он остался без внимания.

Ранее Грачевский в интервью для ФАН-ТВ рассказал, что после того, как волна популярности схлынула, Булдаков «стал прятаться».

«Это горькое состояние «никому не нужен» это страшная вещь. Всех нас, наверное, это ждет», — отметил он.

Алексея Булдакова не стало 3 апреля. У артиста, который был на отдыхе с женой и друзьями в Монголии, оторвался тромб. Булдаков сыграл в более чем 150 картинах. Широкую известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», отметила «Газета.ру».

Церемония прощания с народным артистом России прошла в московском Доме кино в понедельник. Проводить Булдакова в последний путь пришли его коллеги и поклонники. Многие артисты, стоя у гроба, делились воспоминаниями о покойном актере.