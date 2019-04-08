Опубликован полный список изъятого у Шестуна имущества

Москва, 8 апреля. Красногорский городской суд Московской области изъял в доход государства имущество на десять миллиардов рублей у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Как сообщили СМИ, бывший чиновник был фактически владельцем нескольких деревень и поселка.

Согласно материалам суда, Шестуном и под его руководством были приобретены не менее 711 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей в период с 2003 по 2018 годы. Отмечается, что у бывшего чиновника в распоряжении было более 40 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров и другой техники.

KP.Ru опубликовал список изъятого у бывшего чиновника имущества. Как отметило СМИ, Шестун «скупал целыми деревнями».

«Фактически во владении Шестуна оказались деревни: Московка, Банино,Калиново, Дракино, Тверитино, Лужки, Борисово, Паниково, Дашковка, Калиново, Прилуки, Клейманово, Теренунь, Глазово, Райсеменовское, Раблово, Старые Кузьменки, Рыблово и поселок Большевик. Кроме того, десятки участков вдоль Московского, Борисовского шоссе, автодороги "Серпухов-Протвино», — сообщило издание.

Кроме того, как отметило KP.Ru, Шестун оказался фактическим владельцем парк-отеля «Дракино» и базы отдыха «Медвежья берлога». При этом после начала прокурорской проверки он пытался продать эти владения, но не успел.

Напомним, Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 годы. Все это время, как считает СК РФ, он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц.