Путин оценил фактор стабильности в поставках российского газа в Турцию

Москва, 8 апреля. В ходе пресс-конференции в российской столице президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставки российского газа в Турцию. По его словам, поставки газа из РФ остаются стабильными, а Москва продолжает выполнять контракты как по объемам поставок, так и по ценам.

«Дело не сколько в ценах, хотя это очень важный параметр​​​. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия стабильно выполняет и по объемам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов», ―подчеркнул российский президент.

Как отметил Путин, такая политика со стороны России создает предпосылки для активного развития турецкой экономики, так как бизнес в Турции может ориентироваться на определенную перспективу, создаваемую стабильностью российско-турецких контрактов.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, министр энергетики РФ Александр Новак в октябре минувшего года назвал вариант строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через Болгарию и продление его до Австрии приоритетным для России.

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для рынкаТурции, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство морского участка газопровода «Газпром» завершил 19 ноября 2018 года.