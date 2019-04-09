Сирия итоги за сутки на 9 апреля 06.00: курды арестовали беженцев в «Аль-Холе», в «Ярмуке» найден склад оружия ИГ

Сирия, 9 апреля. Курды арестовали беженцев в лагере «Аль-Хол», в «Ярмуке» найден склад оружия ИГ1, при взрыве в Дейр-эз-Зоре погиб гражданский. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: контролируют ситуацию в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожали мины боевиков в Дамаске и Алеппо, вели обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: совершает атаки позиций SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: укрепляет позиции в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла командира раненым в Алеппо.

Курды: продолжают арестовывать жителей Дейр-эз-Зора и Ракки.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить работы по уничтожению опасных следов присутствия незаконных вооруженных формирований на территории оазиса Восточная Гута. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyrianArabNewsAgency), что бойцы правительственных сил взрывали мины и боеприпасы радикалов в районе Аль-Кабун, а также в городе Мараба. Напомним, южный пригород сирийской столицы был освобожден от джихадистов весной прошлого года.

На территории лагеря «Ярмук» был обнаружен тоннель с оружием «Исламского государства», сообщало информационное агентство Baladi News. Отмечалось, что в схроне находилось большое количество гранатометов и мин, а также ракетная установка.

Провинция Алеппо

В Аль-Бабе на мине подорвался автомобиль «Сирийской свободной армии» (ССА), передавал утром военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Находившийся в транспортном средстве командир исламистов получил ранения.

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» начали укреплять позиции недалеко от административного центра провинции Алеппо, сообщал Twitter-канал (@smmsyria). По сведениям автора публикации, в данный район региона прибыло около 60 автомобилей с оружием и радикальными исламистами.

Местный Telegram-канал (@SyrianArabNewsAgency) писал, что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) вели работы по ликвидации мин и боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районах Масакин Ханану и Бустан аль-Баша на окраине Алеппо.

Провинция Хомс

Недалеко от населенного пункта Эс-Сухне произошла детонация взрывного устройства, оставшегося в данной части провинции Хомс со времен оккупации террористами «Исламского государства». Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters), что в результате инцидента пострадал мирный житель региона.

Правительственные войска САР задержали в Хомсе 120 килограммов марихуаны, сообщал Twitter-канал (@HarbiehNadie).

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор были зафиксированы вылазки террористов ИГ, писал военный Twitter-канал (@RisboLensky). Один из источников сообщал на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24), что в Хаджине на мине, заложенной радикальными исламистами, подорвалась машина командира курдского отряда. Боевик получил ранения.

Позже взрыв прогремел в поселении Аш-Шаафа. По данным информационного агентства Damascus Now, в результате происшествия погиб гражданский.

Одновременно с этим курды не прекращают проводить в регионе массовые аресты, обвиняя задержанных в связях с ИГ, передавал Twitter-канал (@RisboLensky). Местный источник сообщал в Twitter (@DeirEzzor24), что SDF захватили несколько жителей поселения Дибан.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Кафр Набель произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Еще один взрыв прогремел в города Ад-Дана на севере провинции Идлиб. Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал, что СВУ было заложено в автомобиле. При разрыве мины был убит один человек, еще двое получили ранения.

Позже в районе Аль-Кусур административного центра региона произошла детонация СВУ, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По данным автора публикации, при взрыве пострадали женщина и ребенок.

Местный Twitter-канал (@NDT0020) передавал, что над захваченными радикальными исламистами территориями провинции были зафиксированы разведывательные полеты ВКС РФ.

Также в течение дня на юге провинции отмечались перестрелки между боевиками и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) о столкновениях между САА и джихадистами в районе населенного пункта Сахаль. Кроме того, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерия правительственных сил нанесла удары по укрытиям террористов недалеко от Серакиба.

Провинция Ракка

Курдский Twitter-канал (@RojavaCudi) заявил, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили в Ракке членов шести «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, на территории региона продолжаются масштабные обыски и массовые аресты. Задержанных обвиняют в связях с ИГ.

На территории административного центра региона гражданские самостоятельно разбирают завалы в поисках тел погибших во время бомбардировок города ВВС международной коалиции. Об этом пишет Twitter-канал (@FilmMosul).

Провинция Хама

Радикалы продолжили дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама, совершая атаки позиций правительственных сил САР и мирных поселений.

В ответ на агрессию боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по их укрытиям в районе поселения Кафр Зета, писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@TRTMelayu). Также, по сведениям Telegram-канала (@dorarsite), столкновения между САА и радикалами отмечались в окрестностях Аль-Латамины, Аль-Хувейза и Аз-Закията. По данным Telegram-канала (@SyrianArabNewsAgency), недалеко от Кафр Зеты бойцы САА уничтожили ряд объектов террористов.

Провинция Хасака

Информационное агентство Damascus Now сообщало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали несколько беженцев в лагере «Аль-Хол». Причины задержаний неизвестны.

По данным ANNA News, 200 членов «демократических сил» из числа принудительно завербованных мирных жителей перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА). Напомним, курды проводят в регионе аресты гражданского населения для дальнейшего зачисления задержанных в SDF.

Ирак

Силы безопасности Ирака нейтрализовали двух террористов «Исламского государства», которые пытались заложить взрывное устройство в районе Аль-Сакра провинции Анбар, передавало информационное агентство Iraqi News.

Еще один член ИГ был взят под стражу в лагере беженцев в Мосуле. Об этом также сообщало Iraqi News.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) передали военнослужащим армии Ирака около 200 радикалов ИГИЛ1 иракского происхождения, писало информагентство Halab Today.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)