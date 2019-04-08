Армия Судана опровергла слухи о «захвате власти»

Хартум, 8 апреля. Армия Судана не собирается свергать законную власть страны. Об этом сообщил министр обороны Судана Ауд Мухаммад Ахмад бен Ауф, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Минобороны Судана выступил с заявлением, в котором четко обозначил позицию вооруженных сил страны. Он отметил, что военные не намерены свергать правительство, не допустят общественных беспорядков и нападения на власти. Он опроверг слухи, распространенные в Сети о том, что действующее правительство Судана якобы утратило свою легитимность, а армия возьмет власть в свои руки.

«Армия не собирается свергать законную власть, также армия не допустит беспорядков и будет защищать мирно митингующих суданцев. Информация о том, что армия хочет сместить власть, — ложь и попытка спровоцировать людей на беспорядки», — заявил Ауд Мухаммад Ахмад бен Ауф.

Ранее сообщалось, что митингующие в Хартуме ожидают заявление армии страны. Отметим, что участники митинга также опровергали сведения о «военном перевороте».

В столице Судана проходит одна из наиболее массовых акций протеста. Жители страны вышли на многотысячную мирную демонстрацию к министерству безопасности в Хартуме. К мирным акциям протеста суданцев призвал лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Махди.