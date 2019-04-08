Школьную программу сократят ради здоровья учащихся. ФАН-ТВ

Эксперты выяснили, что сегодня на изучение школьной программы, основанной на образовательных стандартах, у учеников просто не хватает времени. Подсчитав «рабочее время» ученика начального класса, оказалось, что его больше, чем в среднем рабочая неделя взрослого человека.

«Я с продленки забираю, и мы практически до вечера, до сна делаем уроки. По времени занимает часа 3 точно. На хореографию ходим, фантазии и кружок творчества, чтение с увлечением, книжки читают сами, обсуждают, пение», — говорит Анастасия Ишичкина, мама школьника.

«Он долго делает, но я считаю, что в нашей школе нормально задают заданий, немного. Это же зависит еще от человека, кто как делает. Конечно, хотелось, чтобы поменьше, а в школе побольше, но так не получается. С какого-то определенного момента да, меньше давать лишнего, дополнительных предметов, которые не будут влиять на дальнейшую жизнь. Хочется, чтобы с 6–7 класса более профильно. Но сейчас к этому все и идет. На секции спортивные ходим, без спорта если это все выполнять, то здоровья не хватит. Многое не получается, ни на что дополнительное и на прогулку практически у детей времени не остается. Особенно в зимний период. Вроде бы и не болеем, но все равно, все время какой-то напряженный», — рассказывает Елена Дума, мама школьника.

«Если говорить о максимальной нагрузке, то она установлена СанПиНом. Предельная нагрузка, которую ребенок может получать в школе — это 7 уроков для 7–11 классов. На практике часто бывает такое, что у ребят бывает 8–9 уроков, иногда дополнительные занятия после этого, которые носят статус обязательных. Плюс у нас есть параметр «домашнее задание», опять же согласно СанПиН предельный объем домашнего задания для старшеклассников — 3,5 часа. При этом у нас есть случаи, когда дети в начальной школе столько времени уделяют выполнению каких-то заданий. Ребенок очень долго может заниматься тем, что ему интересно, при этом не уставать, поэтому самое главное, чтобы учеба была интересной. Тут очень многое зависит от учителя, от того каким образом он устраивает коммуникацию в классе, как он организует работу, какие задания подбирает и так далее. Настало время немножко пересмотреть эти требования, которые мы предъявляем к школе, к детям. Понять, что реально необходимо из того, что сегодня внесено в стандарт, в плане разделов, изучаемых произведений, требований предметных. Понять, насколько нам это нужно, насколько это соответствует физиологическим возможностям ребенка, и насколько не повлечет за собой увеличение того количества времени, которое он должен будет проводить над учебниками и над книжками», — рассказывает Татьяна Половкова, эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования».

Фонд «Национальные ресурсы образования» совместно с экспертами ОНФ провели опрос среди почти трех тысяч российских школьников от 13 до 18 лет. Вопросы касались предметных знаний, уровня безопасности в школе, выбора профессии, участия в общественно-политической жизни страны, использования социальных сетей и онлайн-игр. Полученные ответы говорят о том, что запрос к системе образования у современных подростков осознанный, им нужны основы для самореализации во взрослой жизни и образование с учетом современных достижений науки и техники.