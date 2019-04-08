Сирия новости 8 апреля 22.30: САА обстреливает позиции «Ан-Нусры» в Хаме, 200 террористов ИГ передано в Ирак

Сирия, 8 апреля. САА обстреливает позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме; 200 террористов ИГ1 из Ирака переданы правительству страны; курды арестовали в Ракке несколько человек, обвинив их в связях с ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

Курды: заявляют о захвате террористов ИГ в Ракке.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что перестрелки между САА и джихадистами зафиксированы в районе населенного пункта Сахаль.

Кроме того, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерия правительственных сил наносит удары по укрытиям террористов недалеко от Серакиба.

Провинция Ракка

Курдский Twitter-канал (@RojavaCudi) заявляет, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили в Ракке членов шести «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Напомним, на территории региона продолжаются масштабные обыски и массовые аресты. Задержанных обвиняют в связях с ИГ.

На территории административного центра региона гражданские самостоятельно разбирают завалы в поисках тел погибших во время бомбардировок города ВВС международной коалиции. Об этом пишет Twitter-канал (@FilmMosul).

Провинция Хама

Правительственные войска САР продолжают наносить удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама, передает информационное агентство SANA. Напомним, сирийская армия интенсифицировала обстрелы укрытий джихадистов после ряда провокаций со стороны боевиков. Ранее под огнем радикалов погибло четыре мирных жителя города Масьяф, а еще 14 человек получили ранения.

По данным военного Twitter-канала (@HalabTodayTV), столкновения между САА и террористами отмечаются недалеко от Аль-Хувейза.

Ирак

Силы безопасности Ирака нейтрализовали двух террористов «Исламского государства», которые пытались заложить взрывное устройство в районе Аль-Сакра провинции Анбар, передает информационное агентство Iraqi News.

Еще один член ИГ был взят под стражу в лагере беженцев в Мосуле. Об этом также сообщает Iraqi News.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) передали военнослужащим армии Ирака около 200 радикалов ИГИЛ1 иракского происхождения, пишет информагентство Halab Today.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)