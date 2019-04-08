Кабмин Украины разрешил проверять руководство «Укроборонпрома» на полиграфе

Киев, 8 апреля. Кабмин Украины разрешил использовать дополнительные меры для выявления коррупции, в том числе полиграф, на государственных предприятиях и в акционерных обществах с долей государства более пятидесяти процентов. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Согласно заявлению, украинское правительство одобрило доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части использования дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственной компании «Укроборонпром». Так, согласно решению украинского кабмина, для проверки руководства предприятия можно будет использовать полиграф.

Помимо этого, предполагается привлечение специалистов стран-партнеров Украины к работе наблюдательного совета предприятия, а также проведение ревизии структуры оборонно-промышленного комплекса и аудит с участием международных экспертов.

Напомним, в начале марта разгорелся громкий скандал вокруг госпредприятия «Укроборонпром». Журналисты опубликовали расследование, согласно которому в оборонной сфере действовали теневые схемы. По данным расследования, это позволяло предприятиям поставлять украинской армии запчасти в несколько раз дороже их реальной стоимости. Отмечалось, что в коррупционной схеме участвовало окружение украинского президента Петра Порошенко. В начале апреля глава украинского государства поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома».