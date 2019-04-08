Французские эксперты прибыли в ливийский Гарьян

Триполи, 8 апреля. Французские эксперты прибыли в город Гарьян в Ливии, чтобы создать командно-диспетчерский пункт. Эту информацию подтвердили источники издания Libya Alahrar.

По словам собеседников издания, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара закрыли центр города, чтобы взять под контроль движение в нем. Источники СМИ также заявили, что часть подразделений ЛНА, размещенных к югу от Гарьяна, направилась в Мизду.

Гарьян является административным центром муниципалитета Эль-Джебель-эль-Гарби в Ливии. Город Мизда расположен в этом же регионе. В Мизде находится крупная военная база ливийских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы ЛНА нанесли удар по военному аэродрому «Митига» вблизи Триполи.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. В столице Ливии базируется Правительство национального единства. 5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, где размещен штаб маршала Хафтара. Генсек ООН провел встречу с командующим ЛНА. Халифа Хафтар заявил, что ЛНА продолжит наступательную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.