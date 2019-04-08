Стоимость дебатов Порошенко и Зеленского выросла до $6 млн

Киев, 8 апреля. Стоимость дебатов действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского выросла с $1 млн до $6 млн. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

По его словам, необходимо будет арендовать стадион на два дня, чтобы построить сцену и установить необходимое оборудование, пишет РИА Новости.

«Все это оборудование — освещение, озвучка — вместе где-то потянуло примерно на 6 миллионов, 5,9 миллиона, если быть точнее… но это приблизительные расчеты», — сказал Аласания.

Также он подчеркнул, что в случае, если будет доказано, что дебаты на стадионе «Олимпийский» являются политической агитацией, то кандидаты в президенты должны будут заплатить телеканалам за трансляцию. По мнению Аласании, дебаты в конечном итоге состоятся в студии телеканала.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала итоги выборов президента страны 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, они получили 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял вызов на дебаты Порошенко и предложил провести их на стадионе «Олимпийский». Кандидаты в президенты сдали анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Медицинское исследование не выявило следов психоактивных веществ в крови Зеленского, аналогичные результаты и у Порошенко.