Путин рассказал, о чем спорил с Эрдоганом на переговорах

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который 8 апреля прибыл в Россию с рабочим визитом.

В ходе встречи главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, поставки ракетных систем С-400, а также реализацию проекта «Турецкий поток».

Российский лидер отметил, что переговоры с президентом Турции прошли в конструктивном русле, однако это не означает, что они были простыми и благостными.

«Если вы думаете, что у нас все переговоры были благостными, что мы друг друга нахваливали и говорили о достижениях, то это не так​​​. Это деловая встреча сегодня была», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава государства также добавил, в ходе сегодняшней встречи поднимались спорные вопросы. Российский лидер заявил, что он спорил с Эрдоганом по вопросу временных пошлин Турции на импорт российского чугуна и стали.

«Для нас турецкие партнеры подняли ставку на 2 - 2,5%, а для некоторых других стран понизили на 1,3%. Мы понимаем о чем речь, я просто вам говорю не все так благостно, турецкие партнеры борются за свои интересы, мы за свои», — подчеркнул Путин.

Переговоры президентов России и Турции продолжались более пяти часов. Путин и Эрдоган провели часть встречи в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. Позднее президенты РФ и Турции провели встречу с представителями деловых кругов обеих стран, которая продолжалась более двух часов.