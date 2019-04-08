«Расследование» Соболь и ФБК развалилось окончательно: родители массово отказываются от исков к Пригожину

Сегодня в Московском суде прошли предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников Любови Соболь к компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Тема — заболевания детей в нескольких столичных школах. До судебного заседания дело не дошло: родители отказались от иска.

Из 15 истцов двое решили отказаться от судебного заседания: компании «Конкорд» удалось уладить дело в досудебном порядке. Еще двое родителей на разбирательство не пришли. Слушания перенесли на 15 апреля. Кстати, «правозащитница» Соболь правилами поведения в зале заседания пренебрегла: публиковала в Twitter фотографии с разбирательства. Суд фото- и видеосъемку запретил.

Противостояние между «Фондом борьбы с коррупцией» и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным началось в феврале. YouTube-канал «Навальный-live» опубликовал интервью с бывшей сотрудницей комбината «Московский школьник» Натальей Шиловой, который ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд». Рассказ Шиловой об антисанитарии на комбинатах питания сопровождался фотографиями гнилых овощей, червивого мяса и испорченной выпечки. Позже выяснилось, что расследование полностью выдумано командой Навального, а Шилова читала заранее подготовленный текст. Что касается фотографий, то сотрудники ФБК взяли их из Интернета.

Ожесточенным нападкам Навального и Соболь на Пригожина очень быстро нашлось объяснение. В феврале борец с коррупцией потребовал от бизнесмена 300 миллионов рублей за «закрытие скандала с питанием в школах Москвы». Пригожин отказался.

К слову, Роспотребнадзор установил истинную причину заболеваний детей еще в декабре: «виновником» стал некачественный липецкий творог. Неравнодушным родителям дали возможность ознакомиться с результатами проверки. Однако на этом поставщики социального питания не остановились: собственное объективное расследование проводит Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.

