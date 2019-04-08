Осквернившие «Родину-мать» в Буденновске отмыли мемориал

Ставрополь, 8 апреля. Трое россиян, осквернившие мемориал «Родина-мать» в Буденновске, помыли памятник, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам губернатора Ставропольского края, осквернившие мемориал россияне являются совершеннолетними. Владимиров уточнил, что одному из них больше 20 лет.

«Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону. И теперь им предстоит это сделать», — написал губернатор, отметив, что мужчины «из-за пределов края».

В минувший вторник Владимиров опубликовал на своей странице пост, в котором рассказал о «героях». На снимке видно, как двое молодых людей сидят на лавочке у Вечного огня, а третий справляет нужду на мемориал. Как сообщили местные СМИ, молодые люди принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. Кроме того, они собрали цветы и подбрасывали их в огонь, отметила пресса.

В воскресенье нарушителей задержали. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц», отметил «АиФ».