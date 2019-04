Осквернившие «Родину-мать» в Буденновске отмыли мемориал

Три «героя», которые «погуляли» на днях на мемориале Родина-мать в Буденновске, установлены. Все — из-за пределов нашего края. Парни оказались старше, чем предполагалось. Все совершеннолетние. Одному больше 20! Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону. И теперь им предстоит это сделать. Возбуждено уголовное дело. Благодарю сотрудников полиции за оперативность работы! А пока что нарушители порядка помыли памятник. #ставропольскийкрай #буденновск #владимирвладимиров

